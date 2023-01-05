У Енергоатомі сумніваються, що МАГАТЕ зможе взяти під контроль Запорізьку АЄС, найімовірніший сценарій – повернення військовим шляхом
МАГАТЕ навряд чи вдасться домогтися створення безпечної зони навколо ЗАЕС, тому найбільш імовірним сценарієм повернення контролю над станцією є військовий шлях
Про це заявив глава Енергоатома Петро Котін в інтерв'ю Bloomberg.
"Ми не вважаємо це реалістичним", — сказав Котін на прохання прокоментувати створення безпечної зони навколо Запорізької АЕС.
За його словами, найімовірнішим сценарієм є повернення Запорізької АЕС під контроль України військовим шляхом. Для цього, на думку Котіна, спершу ЗСУ потрібно звільнити Мелітополь, тоді у росіян не залишиться іншого вибору, крім як залишити територію станції.
Раніше очільник Міненерго Герман Галущенко казав, що окупована ЗАЕС – це найбільша втрата української енергосистеми за час війни, адже на станції - 6 енергоблоків, які ще в лютому 2022 року видавали в енергосистему України більше 6 000 МВт електроенергії.
- 6 грудня у Росатомі заявили, що не передадуть МАГАТЕ контроль над Запорізькою АЕС.
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