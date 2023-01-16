Ердоган знову запропонував Путіну посередництво у досягненні миру між РФ та Україною
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вкотре запропонував російському диктатору Володимиру Путіну посередництво у переговорах з Україною
Про це повідомляє Anadolu.
Відповідну пропозицію Ердоган висловив 16 січня під час телефонної розмови з Путіним.
В управлінні зв'язків адміністрації президента Туреччини, заявили, що "сторони обговорили процеси, пов'язані зі збройним конфліктом між Росією та Україною".
Зазначається, що Ердоган знову заявив про готовність Анкари до сприяння та посередництва на шляху "до забезпечення довгострокового миру між Росією та Україною".
У звіті Кремля про телефонну розмову також зазначається, що Путін та Ердоган порушили питання обміну полоненими між Росією та Україною, "насамперед пораненими".
Крім цього вони обговорили теми "зернового коридору" та постачання аміаку.
- 13 жовтня 2022 року Ердоган, під час саміту в Казахстані, на якому був присутній Путін, закликав "припинити кровопролиття в Україні".
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