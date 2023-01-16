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Ердоган знову запропонував Путіну посередництво у досягненні миру між РФ та Україною

16 січня, 2023 понедiлок
17:19
Світ Ердоган і Путін

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вкотре запропонував російському диктатору Володимиру Путіну посередництво у переговорах з Україною

Про це повідомляє Anadolu

Відповідну пропозицію Ердоган висловив 16 січня під час телефонної розмови з Путіним. 

В управлінні зв'язків адміністрації президента Туреччини, заявили, що "сторони обговорили процеси, пов'язані зі збройним конфліктом між Росією та Україною". 

Зазначається, що Ердоган знову заявив про готовність Анкари до сприяння та посередництва на шляху "до забезпечення довгострокового миру між Росією та Україною".

У звіті Кремля про телефонну розмову також зазначається, що Путін та Ердоган порушили питання обміну полоненими між Росією та Україною, "насамперед пораненими".

Крім цього вони обговорили теми "зернового коридору" та постачання аміаку. 

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Росія
Володимир Путін
Туреччина
зерно
війна з Росією
Реджеп Ердоган
переговори з РФ
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