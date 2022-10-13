Ердоган під час зустрічі з Путіним закликав "припинити кровопролиття в Україні"

Про це повідомляє CNN.

"Кожен з нас відчуває регіональні та глобальні наслідки війни в Україні... Не дивлячись на ці труднощі, наш пріоритет - якомога швидше припинити кровопролиття", - сказав президент Туреччини.

Ердоган та Путін проведуть двосторонню зустріч в рамках саміту із взаємодії та заходів довіри в Азії, який проходить в Астані.

13 жовтня під час зустрічі на саміті в Астані, Ердоган обговорить з Путіним пропозиції Туреччини щодо українсько-російських переговорів.

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