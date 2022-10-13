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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Ердоган під час зустрічі з Путіним закликав "припинити кровопролиття в Україні"

Ердоган під час зустрічі з Путіним закликав "припинити кровопролиття в Україні"

13 жовтня, 2022 четвер
12:38
війна з Росією Ердоган Путін

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган закликав "припинити кровопролиття в Україні" під час саміту в Казахстані, на якому був присутній президент РФ Володимир Путін

Про це повідомляє CNN.

"Кожен з нас відчуває регіональні та глобальні наслідки війни в Україні... Не дивлячись на ці труднощі, наш пріоритет - якомога швидше припинити кровопролиття", - сказав президент Туреччини.

Ердоган та Путін проведуть двосторонню зустріч в рамках саміту із взаємодії та заходів довіри в Азії, який проходить в Астані.

  • 13 жовтня під час зустрічі на саміті в Астані, Ердоган обговорить з Путіним пропозиції Туреччини щодо українсько-російських переговорів.

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Володимир Путін
Туреччина
Реджеп Ердоган
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