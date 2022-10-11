Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляють російські ЗМІ.

Лавров підтвердив інформацію AFP про зустріч Путіна та Ердогана в Астані. За його словами, президенти можуть обговорити пропозицію Анкари організувати російсько-українські переговори. Голова МЗС РФ додав, що Москва нібито готова вислухати будь-які пропозиції, але "необхідно знати зміст цих ініціатив".

11 жовтня неназваний турецький чиновник повідомив, що Ердоган зустрінеться з Путіним 12 вересня в Астані, де відбуватимуться саміт СНД, нарада щодо взаємодії та заходів довіри в Азії та засідання глав держав у форматі "Росія - Центральна Азія".

7 жовтня Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з Володимиром Путіним.

Після цього стало відомо, що Путін вимагає від Заходу великої угоди, яка б зафіксувала "нові реалії" у світі.

10 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що будь-які розмови про Україну без участі України неможливі.

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