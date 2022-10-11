Ердоган 12 жовтня обговорить з Путіним пропозиції Туреччини щодо українсько-російських переговорів
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 12 жовтня зустрінеться в Астані з російським диктатором Володимиром Путіним, аби обговорити пропозиції Анкари стосовно українсько-російських переговорів
Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляють російські ЗМІ.
Лавров підтвердив інформацію AFP про зустріч Путіна та Ердогана в Астані. За його словами, президенти можуть обговорити пропозицію Анкари організувати російсько-українські переговори. Голова МЗС РФ додав, що Москва нібито готова вислухати будь-які пропозиції, але "необхідно знати зміст цих ініціатив".
11 жовтня неназваний турецький чиновник повідомив, що Ердоган зустрінеться з Путіним 12 вересня в Астані, де відбуватимуться саміт СНД, нарада щодо взаємодії та заходів довіри в Азії та засідання глав держав у форматі "Росія - Центральна Азія".
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