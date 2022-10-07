Про це повідомила Європейська правда.

Ердоган і Путін обговорили питання покращення турецько-російських відносин, а також останні події у війні Росії проти України. Ердоган зазначив, що готовий сприяти мирному розв'язанню українського питання.

"Під час розмови президент Ердоган підтвердив, що він готовий зробити свій внесок у мирне вирішення українського питання на благо всіх", - зазначили в канцелярії турецького президента.

Минула телефонна розмова Ердогана з Путіним відбулася 29 вересня. Під час неї президенти обговорили питання, які стосувалися російсько-української війни.