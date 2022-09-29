Ердоган поговорив з Путіним і закликав дати переговорам з Україною ще один шанс

Про це повідомляє агентство "Анадолу", з посиланням на заяву управління з комунікацій президента Туреччини.

Пресслужба президента Туреччини зазначає, що лідери під час розмови обговорили актуальні теми, пов'язані із російсько-українською війною.

У ході розмови президент Ердоган висловив задоволення успішним завершенням російсько-українського обміну полоненими, над яким вони працювали довгий час, та дією Стамбульської зернової угоди, яка була досягнута за підтримки ООН.

Нагадавши, що продовження дії механізму вивезення зерна, термін дії якого спливає в листопаді, відповідає спільним інтересам, президент Ердоган заявив, що вони продовжують працювати над питанням безперебійного експорту російських добрив та зернових.

Президент Ердоган сказав, що необхідні кроки щодо зниження напруженості для того, щоб підготувати ґрунт для більш позитивних подій.

Ердоган підкреслив, що від Росії очікуються позитивні кроки для полегшення цього процесу, особливо щодо приєднання деяких регіонів України до Росії.

Закликавши президента Росії Путіна дати переговорам ще один шанс, президент Ердоган зазначив, що Туреччина готова відіграти роль у цьому процесі.

Відзначимо, що перед дзвінком до Путіна Ердоган напередодні провів розмову з президентом України Зеленським.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb