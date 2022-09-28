Про це повідомляє Anadolu.

В канцелярії Ердогана повідомили, що президенти присвятили розмову війні між Україною та Росією.

Президент Туреччини заявив, що односторонні "референдуми" на окупованих росіянами територіях України ускладнюють зусилля щодо активізації дипломатичного процесу. Ердоган наголосив, що Туреччина готова до посильного внеску у припинення війни шляхом мирних переговорів.

Ердоган також нагадав про дієвість домовленості щодо постачання українського зерна Чорним морем. Він не виключає, що подібна домовленість може бути досягнута з питання Запорізької АЕС.

"Пропозиція Анкари щодо посередництва у питанні створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС залишається чинною", - сказав Ердоган.

Він також висловив задоволення успішною реалізацією домовленості щодо обміну полоненими між Україною та Росією та зазначив, що робота у цьому напрямку велася тривалий час.

26 вересня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара продовжує докладати зусилля з організації зустрічі Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.

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