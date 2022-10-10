Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи інформацію про ініціативу президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана посадити за стіл переговорів лідерів Німеччини, Франції, США, Великої Британії та Росії, передає Укрінформ.

"По-перше, жодних розмов про Україну без України не буде, це неможливо на сьогодні... І по-друге, у нас є рішення РНБО, яке затверджено безпосередньо указом президента, там є перший пункт, де чітко вказано, що з президентом путіним ми жодних перемовин вести вже не можемо після всіх тих подій, тих речей, що росіяни накоїли на території нашої країни. Це вже неможливо. Буде нове керівництво, будуть інші представники російської федерації, може й будемо спілкуватися стосовно форматів. Але ще раз наголошую: не на умовах рф, а на умовах, які будуть задовольняти нашу країну", – наголосив Данілов.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов попри масований удар 10 жовтня заявив, що у Росії поступово вичерпуються запаси крилатих ракет

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