Про це Данілов заявив у інтерв'ю УП.

"Сьогодні з урахуванням тієї кількості ракет, які летіли на нашу територію, звичайно, ми не могли, на жаль, збити всі. Ми, починаючи з лютого-березня, просили наших партнерів: "дайте нам спроможності в протиповітряній обороні", ми до цього часу отримуємо, але, відверто кажучи, хотілося б більше і швидше. Тому, що від цього залежить життя наших людей, захист нашої інфраструктури. Тому, що є божевільний сусід, який жбурляє в нас все, що в нього там лишилося в військових засіках", - сказав Данілов.

Він наголосив, що ракетні запаси Росії рано, чи пізно вичерпаються.

"Але я хочу заспокоїти всіх наших громадян, що в нього вже не так багато лишилося всіх цих ракет, і вони рано чи пізно закінчуються. І ми точно знаємо, що їх уже набагато менше, ніж було до 24 лютого", - зазначив Данілов.

Він додав, що сьогоднішня атака РФ на українську інфраструктуру - це прояв слабкості.

"Те, що стосується сьогоднішньої потужної ракетної атаки, якої зазнала майже вся країна, саме по нашій енергосистемі – це прояв слабкості, це прояв розуміння того, що він програє. Він в такий спосіб хоче посіяти у нас хаос, паніку. Це його класична поведінка, він все це хотів зробити ще до війни. Тому, що хаос, паніка і внутрішня дестабілізація це для них завдання номер один", - переконаний Данілов.

Вранці 10 жовтня у різних районах столиці України прогриміли вибухи. П'ять людей загинули, ще понад 30 травмовані або поранені внаслідок ударів росіян. Окрім Київщини, обстрілів зазнала Хмельницька, Житомирська, Харківська, Івано-Франківська, Сумська, Полтавська, Львівська області.

За даними Міноборони10 жовтня Росія використала для атак по Україні 84 крилаті ракети, 24 безпілотники, з них 13 - іранські "Шахід-136".

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