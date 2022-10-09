Зеленський назвав єдиний можливий формат переговорів для миру в Україні
Єдині переговори, які дійсно можуть наблизити мир в Україні, - це переговори про збільшення оборонної, політичної та фінансової підтримки нашої держави
Про це президент України Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні.
Він підкреслив необхідність пришвидшення надання Україні достатньої кількості ефективних систем протиповітряної оборони.
"Саме переговори про надання таких систем ППО, саме переговори про збільшення іншої оборонної, політичної та фінансової підтримки України - це і є той єдино можливий переговорний формат, який може реально наблизити мир", - сказав президент.
- 9 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав партнерів України прискорити постачання систем протиракетної та протиповітряної оборони. "Росія продовжує ракетний терор проти Запоріжжя. За ніч 12 ударів по житлових будинках, щонайменше 12 убитих і ще більше поранених. Україна потребує більше сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони, щоб рятувати невинні життя. Закликаю партнерів прискорити постачання", - написав Кулеба.
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