Кулеба після обстрілів Запоріжжя закликав партнерів прискорити постачання Україні систем ППО та ПРО
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав партнерів України прискорити постачання систем протиракетної та протиповітряної оборони
Про це Кулеба написав у twitter.
За його словами, ракетний терор Запоріжжя свідчить про те, що Україна потребує більше сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони, щоб рятувати невинні життя.
"Росія продовжує ракетний терор проти Запоріжжя. За ніч 12 ударів по житлових будинках, щонайменше 12 убитих і ще більше поранених. Україна потребує більше сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони, щоб рятувати невинні життя. Закликаю партнерів прискорити поставки", - написав Кулеба.
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У ніч проти 9 жовтня ворог атакував ракетами житловий сектор у Запоріжжя: відомо про 12 загиблих.
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