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Головна війна з Росією Кулеба після обстрілів Запоріжжя закликав партнерів прискорити постачання Україні систем ППО та ПРО

Кулеба після обстрілів Запоріжжя закликав партнерів прискорити постачання Україні систем ППО та ПРО

9 жовтня, 2022 неділя
14:35
війна з Росією Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав партнерів України прискорити постачання систем протиракетної та протиповітряної оборони

Про це Кулеба написав у twitter

За його словами, ракетний терор Запоріжжя свідчить про те, що Україна потребує більше сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони, щоб рятувати невинні життя.

"Росія продовжує ракетний терор проти Запоріжжя. За ніч 12 ударів по житлових будинках, щонайменше 12 убитих і ще більше поранених. Україна потребує більше сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони, щоб рятувати невинні життя. Закликаю партнерів прискорити поставки", - написав Кулеба. 

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Запоріжжя
МЗС
ППО
МЗС України
ПРО
Дмитро Кулеба
зброя для України
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