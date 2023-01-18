Про це заявав під час підсумкової пресконференції міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

"Зеленський висуває якісь абсолютно безглузді ініціативи, план із 10 пунктів, де навалено все, що можна: продовольча безпека, енергетична безпека, біологічна, виведення російських військ звідусіль, покаяння РФ, трибунал, осуд і так далі. Про переговори із Зеленським за його ініціативами не може бути й мови", - сказав Лавров.

Російський голова МЗС наголосив, що мови про переговори з президентом України бути не може - хоча б тому, що Зеленський "законодавчо заборонив вести переговори з урядом РФ".

Також Лавров заявив, що Росія готова розглянути будь-які серйозні пропозиції Заходу щодо питання війни в Україні, проте "їх не було".

США вважають, що станом на 4 січня Росія не готова до добросовісних переговорів, які б допомогли досягти миру в Україні на основі міжнародного права та статуту ООН.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 5 січня подзвонив своєму російському колезі Володимирові Путіну й закликав припинити вогонь в Україні й розпочати переговори.

У МЗС Росії 13 січня заявили, що мають нові умови для переговорів з Україною. Цього разу йшлося про відсутність "західних посередників" під час перемовин.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вкотре запропонував російському диктатору Володимиру Путіну посередництво у переговорах з Україною.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb