Лавров: Про переговори з Зеленським і його мирний план "не може бути й мови"
Глава російського МЗС Лавров заявив, що про переговори із українським президентом Володимиром Зеленським та його план мирного врегулювання війни РФ в Україні "не може бути й мови"
Про це заявав під час підсумкової пресконференції міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
"Зеленський висуває якісь абсолютно безглузді ініціативи, план із 10 пунктів, де навалено все, що можна: продовольча безпека, енергетична безпека, біологічна, виведення російських військ звідусіль, покаяння РФ, трибунал, осуд і так далі. Про переговори із Зеленським за його ініціативами не може бути й мови", - сказав Лавров.
Російський голова МЗС наголосив, що мови про переговори з президентом України бути не може - хоча б тому, що Зеленський "законодавчо заборонив вести переговори з урядом РФ".
Також Лавров заявив, що Росія готова розглянути будь-які серйозні пропозиції Заходу щодо питання війни в Україні, проте "їх не було".
- США вважають, що станом на 4 січня Росія не готова до добросовісних переговорів, які б допомогли досягти миру в Україні на основі міжнародного права та статуту ООН.
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган 5 січня подзвонив своєму російському колезі Володимирові Путіну й закликав припинити вогонь в Україні й розпочати переговори.
- У МЗС Росії 13 січня заявили, що мають нові умови для переговорів з Україною. Цього разу йшлося про відсутність "західних посередників" під час перемовин.
- Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вкотре запропонував російському диктатору Володимиру Путіну посередництво у переговорах з Україною.
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