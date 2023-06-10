Китай підтримав мирні ініціативи лідерів держав Африки щодо України
Голова КНР Сі Цзіньпін у телефонній розмові з президентом ПАР заявив, що підтримує мирні ініціативи лідерів африканських країн щодо України
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Китаю, пише Укрінформ.
У міністерстві розповіли, що в ході обміну думками стосовно "української кризи" Сиріл Рамафоса зазначив, що Південна Африка підтримує позиційний документ Китаю щодо політичного вирішення "кризи" та сподівається, що Україна і Росія зможуть відновити переговори якомога швидше.
Президент ПАР також повідомив про намір мирної делегації лідерів шести африканських країн, включаючи Південну Африку, відвідати Україну і Росію, щоб "домогтися якнайшвидшого припинення конфлікту".
Лідер Китаю, зі свого боку, відзначив послідовну позицію його країни щодо "кризи в Україні" та готовність і надалі сприяти її політичному врегулюванню і вирішенню шляхом діалогу.
"Дуже добре, що пан президент із лідерами африканських держав сформували мирну делегацію і відвідають Росію та Україну. Сподіваюся, миролюбні країни світу, які відстоюють справедливість, зможуть висловити раціональні голоси за мир і переконати в необхідності переговорів", - сказав Сі, якого цитує МЗС Китаю.
- Нагадаємо, 16 травня президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що африканські країни запропонували мирну ініціативу, аби допомогти покласти край конфлікту між Росією та Україною. У Білому домі зауважили, що вона має бути узгоджено з українською стороною та ґрунтуватися на Статуті ООН.
- Раніше український лідер Володимир Зеленський попросив президента ПАР не бути співучасником агресора.
- 24 лютого Пекін опублікував документ із позицією щодо політичного врегулювання в Україні. У так званому мирному плані Китаю війну РФ проти України названо "кризою".
- 12 травня стало відомо, що спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей із 15 травня відвідає Україну, Росію, Польщу, Францію та Німеччину. Мета візитів – пошук шляхів завершення війни.
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