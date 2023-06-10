Китай підтримав мирні ініціативи лідерів держав Африки щодо України

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Китаю, пише Укрінформ.

У міністерстві розповіли, що в ході обміну думками стосовно "української кризи" Сиріл Рамафоса зазначив, що Південна Африка підтримує позиційний документ Китаю щодо політичного вирішення "кризи" та сподівається, що Україна і Росія зможуть відновити переговори якомога швидше.

Президент ПАР також повідомив про намір мирної делегації лідерів шести африканських країн, включаючи Південну Африку, відвідати Україну і Росію, щоб "домогтися якнайшвидшого припинення конфлікту".

Лідер Китаю, зі свого боку, відзначив послідовну позицію його країни щодо "кризи в Україні" та готовність і надалі сприяти її політичному врегулюванню і вирішенню шляхом діалогу.

"Дуже добре, що пан президент із лідерами африканських держав сформували мирну делегацію і відвідають Росію та Україну. Сподіваюся, миролюбні країни світу, які відстоюють справедливість, зможуть висловити раціональні голоси за мир і переконати в необхідності переговорів", - сказав Сі, якого цитує МЗС Китаю.