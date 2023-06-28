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Спецпосланець Папи Римського кардинал Дзуппі прибув до Москви

28 червня, 2023 середа
14:20
Світ Маттео Дзуппі

Спецпосланець Папи Римського кардинал Маттео Марія Дзуппі прибув до Москви в межах так званої миротворчої місії Ватикану щодо завершення війни в Україні

Цю інформацію російським ЗМІ підтвердив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

"Сьогодні в Москві перебуває спецпосланець Папи Римського кардинал Дзуппі. За дорученням Володимира Путіна помічник президента Ушаков із ним сьогодні проведе переговори та обговорить ситуацію навколо конфлікту в Україні й, звичайно ж, можливі шляхи політико-дипломатичного врегулювання", - сказав він і додав, що Кремль вітає прагнення Ватикану зробити свій внесок в "припинення збройного конфлікту в Україні".

За словами Пєскова, сам Путін зустрічатись із представником Ватикану не планує.

Також зустрічі з Дзуппі не планують представники МЗС РФ.

Як пише італійський національний мовник Rai News, Дзуппі прибув до Москви ввечері 27 червня й зупинився в Апостольській Нунціатурі. У столиці РФ він перебуватиме в середу й четвер.

"Сьогодні вдень папський посланець очолить месу в католицькому соборі російської столиці", - пише італійське видання й зазначає, що кардинал хоче зустрітися з патріархом Кирилом, якщо випаде така нагода.

Що відомо про "миротворчу місію" Ватикану

Наприкінці квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною.

"Зараз триває місія, але вона ще не оприлюднена. Коли вона буде оприлюднена, я розповім про це", — сказав Папа репортерам під час зворотного рейсу з Угорщини.

Згодом і Київ, і Москва заперечили інформацію про цю ініціативу.

Однак 10 травня держсекретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін сказав, що "це не були відмови".

"Вони сказали, що нічого про це не знають, але потім були контакти, де з'ясувалося з обох сторін, що це було непорозуміння", - сказав він.

На початку червня кардинал Дзуппі побував у Києві й зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів представникові Ватикану про вбивства, зґвалтування і викрадення українських дітей військовими РФ.

Новини
Росія
Ватикан
Війна з Росією
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