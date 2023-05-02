Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав у коментарі Укрінформу.

"Безумовно, обговорювати війну, аналізувати сценарії розвитку подій і шукати практичні рішення може будь-який суб’єкт глобальної політики, у тому числі й Ватикан... Однак підсумкові ініціативи точно мають бути узгоджені з Україною і будуть узгоджені в будь-якому випадку. Бо саме субʼєктність України сьогодні є абсолютно визначальною. Долю України без участі України ніхто не вирішуватиме, і це є аксіоматичним", - сказав він, коментуючи заяву Папи Римського про його нібито участь у "секретній миротворчій місії" в Україні.

За словами Подоляка, для України та її ключових партнерів відправною точкою врегулювання вже є чітка формула миру, запропонована президентом Володимиром Зеленським. Радник керівника ОП підкреслив, що Україна не поступатиметься жодним метром території.