В Офісі президента прокоментували заяву Папи Римського про участь у "секретній миротворчій місії" в Україні
Ватикан може обговорювати російську збройну агресію, шукати шляхів її завершення, проте всі ініціативи має бути узгоджено з Україною
Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав у коментарі Укрінформу.
"Безумовно, обговорювати війну, аналізувати сценарії розвитку подій і шукати практичні рішення може будь-який суб’єкт глобальної політики, у тому числі й Ватикан... Однак підсумкові ініціативи точно мають бути узгоджені з Україною і будуть узгоджені в будь-якому випадку. Бо саме субʼєктність України сьогодні є абсолютно визначальною. Долю України без участі України ніхто не вирішуватиме, і це є аксіоматичним", - сказав він, коментуючи заяву Папи Римського про його нібито участь у "секретній миротворчій місії" в Україні.
За словами Подоляка, для України та її ключових партнерів відправною точкою врегулювання вже є чітка формула миру, запропонована президентом Володимиром Зеленським. Радник керівника ОП підкреслив, що Україна не поступатиметься жодним метром території.
- 12 квітня Папа Римський Франциск закликав світових лідерів використовувати розум, а не зброю для вирішення розбіжностей, нагадавши про холодну війну 1960-х років між Вашингтоном і Москвою.
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