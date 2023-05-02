У Вашингтоні та Кремлі прокоментували заяву Папи Римського про участь у "миротворчій операції" в Україні
Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що у Вашингтоні не мають чого сказати з приводу участі Ватикану в миротворчій місії в Україні
Про це йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.
"Ми в курсі цього, але не маємо жодних коментарів із цього приводу", - сказала Жан-П'єр, коментуючи заяву Папи Римського про його нібито участь у "секретній миротворчій місії" в Україні.
Водночас речник президента РФ Дмитро Пєсков сказав росЗМІ, що Кремлю про місію Папи "нічого не відомо".
- Раніше в Офісі президента України сказали, що Ватикан може обговорювати російську збройну агресію, шукати шляхів її завершення, проте всі ініціативи має бути узгоджено з Україною.
- 12 квітня Папа Римський Франциск закликав світових лідерів використовувати розум, а не зброю для вирішення розбіжностей, нагадавши про холодну війну 1960-х років між Вашингтоном і Москвою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.39
Купівля 37.39Продаж 37.99
-
EUR
Купівля 40.87Продаж 41.73
- Актуальне
- Важливе