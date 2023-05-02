Про це йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.

"Ми в курсі цього, але не маємо жодних коментарів із цього приводу", - сказала Жан-П'єр, коментуючи заяву Папи Римського про його нібито участь у "секретній миротворчій місії" в Україні.

Водночас речник президента РФ Дмитро Пєсков сказав росЗМІ, що Кремлю про місію Папи "нічого не відомо".