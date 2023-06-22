Байден зустрівся з прем'єром Індії Моді: говорили про мир в Україні та позбавлення залежності Нью-Делі від РФ
22 червня у США прибув прем'єр Індії Нарендру Моді – під час зустрічі з президентом США Джо Байденом зокрема йшлося про мир в Україні та позбавлення залежності Нью-Делі від РФ
Про це пише "Голос Америки".
На церемонії привітання Байден сказав, що виклики світу вимагають від Індії та США спільної роботи.
"Виклики та можливості, які постали перед світом у цьому столітті вимагають, щоб Індія та Сполучені Штати працювали і вели вперед разом. Так і є", - заявив Байден під час церемонії.
США прагнуть заручитись підтримкою Індії на тлі зростання напруги у відносинах з Китаєм. Також США намагаються залучити Індію до підтримки України у війні проти Росії.
"Ми будемо активно залучати Індію до питань, пов’язаних з Росією та Україною", - повідомили у четвер в уряді США.
Індія, за інформацією адміністрації, активно займається диверсифікацією закупівель зброї з метою зменшення залежності від Росії.
Цьому сприяють не лише США, але і Франція, Велика Британія, Ізраїль та інші країни, підтримуючи зусилля щодо забезпечення обороноздатності Індії в цілому, заявив посадовець.
"Потужна взаємодія між прем’єр-міністром Моді та президентом України Зеленським говорить про те, що Індія готова відіграти відповідну роль, коли прийде час для дипломатії", - йдеться у повідомленні адміністрації.
Наразі Індія позиціонує себе як країна, готова працювати заради миру в Україні.
- Нагадаємо, 20 травня президент України Володимир Зеленський на полях саміту G7у Японії зустрівся з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Президент детально поінформував Моді про українську формулу миру й запросив Індію приєднатися до реалізації ініціативи.
- у серпні має відбутись саміт організації БРІКС, до складу якої входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка, тобто фактично ті держави, які не засудили дії РФ в Україні.
- Сьогодні, 22 червня, стало відомо, що високопосадовці США Джейк Салліван та Вікторія Нуланд полетять до Данії цими вихідними на прохання українського уряду для зустрічі з представниками кількох ключових країн, зокрема Бразилії, Індії та ПАР, які не засудили вторгнення Росії в Україну.
- Після початку широкомасштабної агресії РФ на Україну та введення санкцій, Індія стала одним з ключових покупців російських енергоносіїв, збільшивши імпорт нафти з Росії в 10 разів, у 2023–2024 роках країна планує вийти на 30% імпорту.
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