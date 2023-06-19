Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву виконавчого директора індійської нафтогазової компанії Indian Oil Вінода Кумара.

Так, у 2021–2022 роках частка російського імпорту сирої нафти становила менше ніж 2%. Проте зараз, вона зросла в 10 разів і становить приблизно до 20% в імпорті сирої нафти Індією.

"У випадку з Indian Oil стрибок російського імпорту більш глибокий: з 0,1% у 21/22 до 21,5% у 22/23. І я очікую, що за поточний рік, тобто 23/24, цифри зростуть до 30%", - заявив Кумар.

Як повідомляється, Росія перенаправляє свої енергоносії із західних країн, які запровадили обмеження та санкції на торгівлю з Москвою, включно з обмеженням цін на нафту, після вторгнення РФ в Україну. Наразі більшу частку перенаправленої російської енергії купують Китай та Індія.

Ситуація з російською нафтою

5 грудня 2022 року офіційно набуло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу. Тепер російську нафту можна купувати лише за ціну, яка не перевищує 60 доларів за барель.

Росія у березні 2023 року зобов'язалася скоротити видобуток нафти на 500 тис. барелів на добу. Натомість у травні потоки російської сирої нафти на міжнародні ринки все ще не демонстрували жодних ознак скорочення видобутку, про яке оголошувала РФ.

А у Reuters писали, що імпорт нафти Індією із Росії виріс до нового рекордного максимуму у квітні. І це ще більше знизило частку африканських сортів нафти. Натомість видання Spiegel зазначало, що російська нафта продовжує надходити до країн Європейського Союзу, попри ембарго, як нафтопродукти з третіх країн, особливо Індії.

Згодом The Wall Street Journal з посиланням на джерела писало, що Саудівська Аравія незадоволена діями Росії у сфері видобутку нафти, вважаючи, що Москва не дотримується взятих у рамках ОПЕК+ зобов’язань щодо скорочення обсягів видобутку нафти. В Ер-Ріяді вважають, що Росія продовжує постачати на світовий ринок більше сирої нафти, ніж було погоджено, і це призводить до стагнації нафтових цін, в той час, як Саудівська Аравія хотіла б їх підвищення.

У травні прибутки Росії від продажу нафти впали на 36%. Нафтовий експорт країни знизився на 260 тис. барелів на добу, до 7,8 млн барелів на добу (б/с).

Уже на початку червня стало відомо, що Росія скоротить видобуток нафти у 2024 році. Це випливає з рішень, ухвалених на зустрічі представників країн ОПЕК+. Так, російська квота видобутку нафти зменшиться на 650 тис. барелів на добу.