У травні прибутки Росії від продажу нафти впали на 36%
Російський нафтовий експорт у травні 2023 року знизився на 260 тис. барелів на добу, до 7,8 млн. барелів на добу (б/с)
Про це йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства, повідомляє ТАСС.
При цьому експорт нафти зріс на 90 тис. б/д, до 5,2 млн б/д, а нафтопродуктів – впав на 350 тис. б/д, до 2,6 млн б/д.
Очікувані доходи від нафтового експорту знизилися на 1,4 млрд доларів, до 13,3 млрд доларів, що на 36% нижче за рівень аналогічного періоду минулого року. Середня ціна на нафту знизилася з 60 доларів за барель у квітні до 55 доларів за барель у травні.
На Індію та Китай у травні припало майже 56% нафтового експорту з РФ, на Африку, Близький Схід та Латинську Америку — 12%.
- Нагадаємо, в кінці минулого року експерти передбачали, що видобуток російської нафти у 2023 році впаде на третину через санкції.
- На початку червня стало відомо, що Росія скоротить видобуток нафти у 2024 році – російська квота видобутку в рамках домовленостей у форматі ОПЕК+ зменшиться на 650 тис. барелів на добу.
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