У травні прибутки Росії від продажу нафти впали на 36%

Про це йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства, повідомляє ТАСС.

При цьому експорт нафти зріс на 90 тис. б/д, до 5,2 млн б/д, а нафтопродуктів – впав на 350 тис. б/д, до 2,6 млн б/д.

Очікувані доходи від нафтового експорту знизилися на 1,4 млрд доларів, до 13,3 млрд доларів, що на 36% нижче за рівень аналогічного періоду минулого року. Середня ціна на нафту знизилася з 60 доларів за барель у квітні до 55 доларів за барель у травні.

На Індію та Китай у травні припало майже 56% нафтового експорту з РФ, на Африку, Близький Схід та Латинську Америку — 12%.