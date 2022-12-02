Про це передає Reuters.

Кілька анонімних джерел з великих російських виробників нафти заявили, що на початку 2023 року її видобуток може скоротитися на третину - з 1,5 до 1 млн барелів на добу. Ця оцінка може змінитись, зважаючи на динаміку ринку, яка пов’язана з війною в Україні.

"Це приблизно те саме, що й обсяг морських постачань до ЄС за останні тижні. Я не думаю, що вони (російські виробники) зможуть перенаправити це в інше місце", - зазначив у коментарі виданню представник російської брокерської компанії.

На думку експертів, Захід хоче "стиснути" фінанси Росії, щоб зменшити її здатність фінансувати війну в Україні. Зазначається, що експорт сирої нафти, газу та нафтопродуктів становить більшу частину доходів Росії, які залишаються високими, оскільки перебої у виробництві та збуті після західних санкцій були більш ніж компенсовані високими цінами на міжнародних ринках

У Reuters додають, що доходи російського бюджету від нафти й газу зросли більш ніж на третину за перші 10 місяців 2022 року

1 грудня країни Європейського Союзу попередньо погодили угоду про граничну ціну на російську нафту в 60 доларів за барель. Згідно з пропозицією, ціна на російську нафту буде коректуватися що два тижні, аби вона утримувалася на рівні на 5% нижче від ринкової ціни. Станом на зараз Російська нафта марки Urals торгувалася на рівні 70,3 долара за барель.

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