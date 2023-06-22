Радник Байдена проведе в Данії зустріч з ключовими країнами, які не засудили війну РФ, - FT
Високопосадовці США Джейк Салліван та Вікторія Нуланд полетять до Данії цими вихідними на прохання українського уряду для зустрічі з представниками кількох ключових країн, зокрема Бразилії, Індії та ПАР, які не засудили вторгнення Росії в Україну
Про це повідомляє Financial Times.
За даними ознайомлених з відповідними планами людей, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван погодився взяти участь у зустрічі в Копенгагені з посадовцями з таких країн, як Індія, Бразилія і Південно-Африканська Республіка. Список учасників ще не остаточний і може змінитися до початку зустрічі, попередив один із співрозмовників.
На зустрічі також можуть бути присутні представники Туреччини і, можливо, Китаю.
Один із співрозмовників, знайомий з планами, повідомив, що на прохання України Вашингтон заохочує Китай, Індію, Бразилію, Туреччину та ПАР взяти участь у зустрічі.
Салліван поїде з Вікторією Нуланд, третьою особою в Державному департаменті США. У зустрічі також візьме участь високопосадовець ЄС. Білий дім відмовився від коментарів.
Запланована зустріч для розширення проукраїнської коаліції відбувається після того, як президент України Володимир Зеленський попередив, що контрнаступ України йде "повільніше, ніж хотілося б".
Зазначається, що західні посадовці стурбовані тим, що значна частина світу не переконана у необхідності підтримки українського опору.
"Ми мало усвідомлюємо, наскільки решта світу в цьому не переконана. Це жахливо визнавати", – сказав європейський посадовець.
Двоє людей, знайомих з планами, розповіли, що посадовці обговорять мирні принципи для України в неформальній обстановці. Один з них підкреслив, що зустріч не має на меті досягти якогось конкретного результату.
Зустріч у Копенгагені відбудеться після триденного візиту прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до Вашингтона, під час якого він, як очікується, обговорить Україну з президентом США Байденом.
Індія, Бразилія, Китай і ПАР, які є членами групи БРІКС разом з Росією, відмовилися приєднатися до західних санкцій проти Москви, надаючи підтримку різного ступеня Кремля відтоді, як він вдерся на територію України.
- Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Лондоні. Сторони обговорили напрямки співпраці у відбудові України.
- 16 червня в Україну прибув президент ПАР Сиріл Рамафоса та ще ряд африканських лідерів. В Україні вони представили свій "мирний план" по завершенню війни в Україні. Після того делегація попрямувала у Москву.
- Також у серпні має відбутись саміт організації БРІКС, до складу якої входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка, тобто фактично ті держави, які не засудили дії РФ в Україні. Зустріч відбудеться у столиці ПАР. Під питанням участь у ній Путіна, оскільки на нього виданий ордер про арешт і ПАР мала б ув'язнити його.
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