Шмигаль обговорив із Блінкеном допомогу малому та середньому бізнесу в Україні
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Лондоні. Сторони обговорили напрямки співпраці у відбудові України
Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду.
Згідно з повідомленням, Шмигаль і Блінкен обговорили напрямки співпраці в п’яти ключових пріоритетах швидкої відбудови. Окремо зупнились на гуманітарному розмінуванні і допомозі США в підготовці відповідних спеціалістів.
"Наголосив на важливості страхування воєнно-політичних ризиків. Це відкриє шлях інвестиціям та посилить економічну стійкість України. Підкреслив потребу в допомозі українському малому та середньому бізнесу. Зокрема, через надання грантової підтримки, що створює робочі місця й економічні можливості", - цитує Шмигаля пресслужба уряду.
Також прем'єр подякував США за зброю та за виділення додаткової фінансової допомоги в 1,3 млрд доларів.
- 21 червня у Лондоні стартувала Міжнародна конференція щодо відбудови України (Ukraine Recovery Conference), організована Великою Британією спільно з Україною. Вона є продовженням щорічних Конференцій щодо реформ в Україні, які відбувалися з 2017 року. На початку конференції слово дали президентові України Володимиру Зеленському.
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на конференції заявила, що ФРН надасть Україні додатково 381 мільйон євро на гуманітарну допомогу у 2023 році.
- Велика Британія своєю чергою оголосила про "історичний пакет фінансової підтримки для України" на суму $3 млрд.
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