Шмигаль обговорив із Блінкеном допомогу малому та середньому бізнесу в Україні

Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду.

Згідно з повідомленням, Шмигаль і Блінкен обговорили напрямки співпраці в п’яти ключових пріоритетах швидкої відбудови. Окремо зупнились на гуманітарному розмінуванні і допомозі США в підготовці відповідних спеціалістів.

"Наголосив на важливості страхування воєнно-політичних ризиків. Це відкриє шлях інвестиціям та посилить економічну стійкість України. Підкреслив потребу в допомозі українському малому та середньому бізнесу. Зокрема, через надання грантової підтримки, що створює робочі місця й економічні можливості", - цитує Шмигаля пресслужба уряду.

Також прем'єр подякував США за зброю та за виділення додаткової фінансової допомоги в 1,3 млрд доларів.