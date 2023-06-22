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Головна Економіка Шмигаль обговорив із Блінкеном допомогу малому та середньому бізнесу в Україні

Шмигаль обговорив із Блінкеном допомогу малому та середньому бізнесу в Україні

22 червня, 2023 четвер
14:12
Економіка на фото Денис Шмигаль та Ентоні Блінкен

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Лондоні. Сторони обговорили напрямки співпраці у відбудові України

Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду.

Згідно з повідомленням, Шмигаль і Блінкен обговорили напрямки співпраці в п’яти ключових пріоритетах швидкої відбудови. Окремо зупнились на гуманітарному розмінуванні і допомозі США в підготовці відповідних спеціалістів.

"Наголосив на важливості страхування воєнно-політичних ризиків. Це відкриє шлях інвестиціям та посилить економічну стійкість України. Підкреслив потребу в допомозі українському малому та середньому бізнесу. Зокрема, через надання грантової підтримки, що створює робочі місця й економічні можливості", - цитує Шмигаля пресслужба уряду.

Також прем'єр подякував США за зброю та за виділення додаткової фінансової допомоги в 1,3 млрд доларів.

Новини
Україна
США
Денис Шмигаль
Ентоні Блінкен
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