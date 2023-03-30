"Великий наступ" росіян виявився "пшиком", - представник ГУР Черняк

Про це він сказав у інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, РФ виявилася нездатною вести наступальні операції.

"Нині ми бачимо, що російська армія виявилася нездатною вести стратегічні наступальні операції. Анонсований пропагандою впродовж кількох місяців так званий “великий наступ” обернувся для Росії “пшиком” – вони не отримали жодного значущого результату", - розповів Черняк.

Представник розвідки зазначає, що основна мета Росії зараз - будь-що досягти виходу на адміністративні рубежі Донецької та Луганської областей.

Черняк також наголосив, що росіяни зможуть вести бойові дії ще один-два роки - за умови, що не зміниться їх інтенсивність.

"Якщо говорити про інерційний сценарій, тобто такий, коли зберігатиметься нинішня інтенсивність бойових дій, то наявних ресурсів у росіян вистачить на ведення конвенційної війни у 2023-му та, можливо, у 2024-му році. Якщо ж посилити санкційний тиск, то критичні труднощі в держави-агресора розпочнуться раніше", каже він.