Ресурсів Росії вистачить на щонайбільше два роки такої війни, як зараз, - ГУР
За словами заступника начальника ГУР Вадима Скібіцького, запасів Росії, за даними розвідки, вистачить ще максимум на 2 роки війни
Про це він сказав у інтерв'ю РБК-Україна.
За даними литовської та української розвідок, Росія зможе вести війну ще у 2023 та максимум - у 2024 році. Проте Скібіцький наголосив, що за умов посилення санкційного тиску, запас може зменшитися.
"Воєнна розвідка Литви каже, що запас Росії – це два роки. Ми також говоримо, що вони можуть вести війну ще 2023 – максимум 2024 рік – все. Це – якщо ми говоримо про конвенційну війну. А якщо посилити санкції, то цей запас буде ще меншим", - сказав представник ГУР.
- Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що маючи великі запаси військової техніки, Росія може спробувати затягнути війну на 2-3 роки.
- Заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль не виключає, що війна в Україні може тривати ще два-три роки.
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