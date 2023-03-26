Про це він сказав у інтерв'ю РБК-Україна.

За даними литовської та української розвідок, Росія зможе вести війну ще у 2023 та максимум - у 2024 році. Проте Скібіцький наголосив, що за умов посилення санкційного тиску, запас може зменшитися.

"Воєнна розвідка Литви каже, що запас Росії – це два роки. Ми також говоримо, що вони можуть вести війну ще 2023 – максимум 2024 рік – все. Це – якщо ми говоримо про конвенційну війну. А якщо посилити санкції, то цей запас буде ще меншим", - сказав представник ГУР.