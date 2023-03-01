У США заявили, що війна в Україні може тривати ще два-три роки
Заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль не виключає, що війна в Україні може тривати ще два-три роки
Про це він сказав під час слухань у Конгресі США, повідомляє одне з українських ЗМІ.
"Це складно (передбачити, як довго потрібно буде підтримувати Україну через війну – ред.), бо ми не знаємо точну траєкторію розвитку конфлікту. Конфлікт може закінчитися через шість місяців, а може через два чи три роки. Президент Байден сказав, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки треба", - сказав він.
Каль зауважив, що Україна залежить від допомоги США та партнерів.
- Сполучені Штати оголосили про виділення України масштабного пакета допомоги у сфері оборони загальною вартістю $2 млрд.
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