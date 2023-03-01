У США заявили, що війна в Україні може тривати ще два-три роки

Про це він сказав під час слухань у Конгресі США, повідомляє одне з українських ЗМІ.

"Це складно (передбачити, як довго потрібно буде підтримувати Україну через війну – ред.), бо ми не знаємо точну траєкторію розвитку конфлікту. Конфлікт може закінчитися через шість місяців, а може через два чи три роки. Президент Байден сказав, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки треба", - сказав він.

Каль зауважив, що Україна залежить від допомоги США та партнерів.