Венедіктова назвала приблизні терміни оголошення вироку у справі МН17

Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила в ефірі одного із телеканалів, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується термінів. Прокурори в листопаді цього року скажуть свою заключну промову. Судді вже поставили графік, коли вони можуть винести цей вирок. Це може бути або вересень 2022, або листопад 2022 року, або грудень 2022", - заявила Венедіктова.

Довідка

Пасажирський літак "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий на тимчасово окупованій росіянами частині Донецької області України 17 липня 2014 року.



Загинули 283 пасажири й 15 членів екіпажу.

Міжнародна спільна слідча група, до якої увійшли представники Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії та України, дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО Збройних сил РФ, дислокованій в Курську.

