Венедіктова назвала приблизні терміни оголошення вироку у справі МН17
Суд у справі про збиття малазійського боїнгу в небі над Донбасом завершиться наступного року
Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила в ефірі одного із телеканалів, інформує Цензор.НЕТ.
"Що стосується термінів. Прокурори в листопаді цього року скажуть свою заключну промову. Судді вже поставили графік, коли вони можуть винести цей вирок. Це може бути або вересень 2022, або листопад 2022 року, або грудень 2022", - заявила Венедіктова.
Довідка
Пасажирський літак "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий на тимчасово окупованій росіянами частині Донецької області України 17 липня 2014 року.
Загинули 283 пасажири й 15 членів екіпажу.
Міжнародна спільна слідча група, до якої увійшли представники Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії та України, дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО Збройних сил РФ, дислокованій в Курську.
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