Венедіктова заявила про можливий обмін полоненими між Україною та РФ

Про це вона заявила у ефірі національного телемарафону, передає Еспресо.TV.



"Не хочу коментувати те, що може завдати шкоди військовим, бо скоро ми можемо розпочати обміни полонених", - сказала Венедіктова.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що близько 500-600 росіян здалися в полон.