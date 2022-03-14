Венедіктова заявила про можливий обмін полоненими між Україною та РФ
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова анонсувала обмін полоненими
Про це вона заявила у ефірі національного телемарафону, передає Еспресо.TV.
"Не хочу коментувати те, що може завдати шкоди військовим, бо скоро ми можемо розпочати обміни полонених", - сказала Венедіктова.
- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що близько 500-600 росіян здалися в полон.
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