Понад півтисячі росіян потрапили до полону, - Зеленський

Про це заявив Володимир Зеленський на пресконференції для закордонних ЗМІ.

За його словами, військові РФ вже розуміють, що вони поводяться в Україні як нацисти.

Президент уточнив, що у полон Україні станом на 11 березня здалися близько 500-600 російських військових.



"Змінюється кількість, багато хто побіг, багато хто ховається в різних будівлях, хтось пробирається до Росії. Там невеликий хаос", - сказав він.