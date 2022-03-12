Понад півтисячі росіян потрапили до полону, - Зеленський
Росія з моменту повномасштабного вторгнення втратила близько 12 тис. військових, близько 500-600 людей здалися в полон
Про це заявив Володимир Зеленський на пресконференції для закордонних ЗМІ.
За його словами, військові РФ вже розуміють, що вони поводяться в Україні як нацисти.
Президент уточнив, що у полон Україні станом на 11 березня здалися близько 500-600 російських військових.
"Змінюється кількість, багато хто побіг, багато хто ховається в різних будівлях, хтось пробирається до Росії. Там невеликий хаос", - сказав він.
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