Венеція планує ввести щоденну плату для туристів у розмірі €5
Влада італійської Венеції пропонує запровадити для відвідувачів плату 5 євро за перебування один день у місті. Таким чином планується контролювати туризм
Про це пише BBC.
Проєкт передбачає, що усі відвідувачі Венеції віком від 14 років повинні будуть сплатити збір і забронювати вхід до міста заздалегідь.
Член міської ради з питань туризму Сімоне Вентуріні каже, що наступного року випробування проходитимуть у період розквіту туризму.
"Венеція є одним з найбільш відвідуваних європейських міст... і тому найбільше страждає від надмірного туризму", - сказав він.
Зазначається, що надмірний туризм визнано актуальною проблемою для Венеції.
Площа міста становить лише 7,6 кв. км, але у 2019 році воно прийняло майже 13 млн туристів. Очікується, що в найближчі роки кількість відвідувачів перевищить рівень до пандемії.
"Мета полягає в тому, щоб запросити щоденних туристів вибирати "непікові" дні", - пояснив член міської ради з питань туризму.
- 1 серпня ЮНЕСКО рекомендувало внести Венецію до списку міст, які перебувають під загрозою зникнення. Згідно зі звітом, культовому італійському місту загрожує "незворотна" шкода від надмірного туризму, забудови та підвищення рівня моря через зміну клімату.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.46 Купівля 37.46Продаж 38.18
- EUR Купівля 40.3Продаж 41.28
- Актуальне
- Важливе