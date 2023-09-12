Венеція планує ввести щоденну плату для туристів у розмірі €5

Про це пише BBC.

Проєкт передбачає, що усі відвідувачі Венеції віком від 14 років повинні будуть сплатити збір і забронювати вхід до міста заздалегідь.

Член міської ради з питань туризму Сімоне Вентуріні каже, що наступного року випробування проходитимуть у період розквіту туризму.

"Венеція є одним з найбільш відвідуваних європейських міст... і тому найбільше страждає від надмірного туризму", - сказав він.

Зазначається, що надмірний туризм визнано актуальною проблемою для Венеції.

Площа міста становить лише 7,6 кв. км, але у 2019 році воно прийняло майже 13 млн туристів. Очікується, що в найближчі роки кількість відвідувачів перевищить рівень до пандемії.

"Мета полягає в тому, щоб запросити щоденних туристів вибирати "непікові" дні", - пояснив член міської ради з питань туризму.