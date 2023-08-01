ЮНЕСКО рекомендує внести Венецію до списку міст, які перебувають під загрозою зникнення

Про це заявила культурна агенція ООН, передає BBC.

Венеція відома як "La Serenissima", що перекладається як "дуже спокійна" - але це прізвисько більше не відповідає дійсності. Звіт ЮНЕСКО звинувачує італійську владу у "відсутності стратегічного бачення" щодо розв'язання проблем, з якими стикається одне з міст Італії.

Це удар для влади, яку звинувачують у нездатності захистити історичне місто і навколишню лагуну. Але один з колишніх мерів Венеції звинуватив міжнародне агентство зі спадщини в тому, що воно є "однією з найдорожчих і марних організацій на землі".

Массімо Каччарі сказав, що ЮНЕСКО виносить "судження без знання" і "висловлює думки направо і наліво, які нам краще ігнорувати".

"Вони не дають нам ніякого фінансування для змін, все, що вони роблять - це критикують... Так, ніби Венеція потребує ЮНЕСКО, щоб бути об'єктом світової спадщини! Нам потрібно більше дій і менше слів".

Додається, що внесення Венеції до списку небезпеки вже пропонувалося ЮНЕСКО два роки тому, але в останню хвилину цього вдалося уникнути завдяки надзвичайним заходам, вжитим італійським урядом.

Зокрема, одним із таких заходів стало рішення про заборону великих кораблів - таких як круїзні лайнери - у каналі Сан-Марко, а також обіцянка запустити амбітний план збереження міста.

Заборона на рух великих кораблів виконується, хоча ЮНЕСКО вважає, що її слід поширити і на інші моделі суден, які дуже забруднюють навколишнє середовище.

Як повідомляє італійська газета La Repubblica, експерти ЮНЕСКО написали кілька листів до італійського уряду з проханням про оновлення та графік. Відповіді, які вони отримали, були визнані недостатніми.

У звіті ЮНЕСКО, з яким ознайомилася La Repubblica, йдеться про те, що владі, яка займається надзвичайною ситуацією в місті, бракує стратегії протидії загрозі зміни клімату.

Потепління планети має руйнівний вплив, спричиняючи підвищення рівня моря, тому Венеція, яка оточена водою, дуже вразлива до повеней.

Крім того, Венецію щороку відвідують близько 28 мільйонів туристів. Це призводить до все більшої кількості проєктів з розширення міста, що, своєю чергою, завдає шкоди місту, вважають в ЮНЕСКО.