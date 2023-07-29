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В Одесу прибула місія ЮНЕСКО для оцінки наслідків ракетних ударів

29 липня, 2023 субота
11:59
Війна з Росією Місія ЮНЕСКО в Одесі

У суботу, 29 липня, до Одеси прибула місія Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) для фіксації наслідків ракетних атак росіян

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Зазначається, що мета організації - провести комплексну оцінку шкоди, завданої культурним і релігійним об’єктам ракетними ударами, здійсненими ворогом з 19 по 23 липня.

Місія ЮНЕСКО в Одесі

Фото: Одеська міська рада

"Роботу розпочато. Місія фіксуватиме наслідки атак росіян, все документуватиме", - сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

Що відомо про ракетний обстріл Одеси 

Під час повітряної тривоги в ніч на 23 липня російська армія атакувала Одесу щонайменше 5 видами ракет. Станом на ранок внаслідок удару одна людина загинула, ще 22 отримали поранення.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що досі триває розбір завалів та ліквідація пожеж. На місцях працюють всі відповідні служби.

Згодом в ОК "Південь" заявили, що під час ракетної атаки вночі ворог вдарив по Одещині щонайменше 5-ма видами ракет всіх видів базування: "Калібри", "Онікси", Х-22 та "Іскандер-К", а також застосував балістичні "Іскандер-М".

Росіяни зруйнували портову інфраструктуру, щонайменше 6 житлових, в тому числі багатоквартирних будинків. Понівечено десятки автівок, в багатьох будівлях міста пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. Постраждали 2 пам’ятки архітектури.

Також під час атаки росіяни зруйнували Спасо-Преображенський собор, найбільший православний храм Одеси, та Будинок вчених. Окрім значних пошкоджень будівлі, постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

Уночі 23 липня підрозділи ППО на Одещині знищили 9 із 19 повітряних цілей ворога - 4 крилаті ракети морського базування "Калібр" та 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К".

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський обстріл Одеси та зазначив, що ворог обов'язково отримає відповідь за цей злочин. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав всі держави та організації "засудити цей варварський воєнний злочин".

Згодом секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія таким чином намагається повністю ізолювати вихід України до Чорного моря. 

В Офісі президента також відреагували на російський ракетний обстріл Одеси. Там пояснили, чого насправді хоче Росія, атакуючи історичні центри міст, та як потрібно реагувати світові на російські злочини.

За словами митрополита Київського і всієї України Епіфанія, руйнування Спасо-Преображенського собору в Одесі є черговим проявом сатанинської злоби "русского міра".

У міністерстві оборони Росії заявили, що нібито причиною руйнування одеського Спасо-Преображенського собору у ніч на 23 липня стало падіння ракети української системи ППО. ЦПД спростував фейк.

Президент Володимир Зеленський у неділю, 23 липня, заявив, що росіяни під час ракетної атаки по Одесі пошкодили консульську будівлю Греції. Лише три дні тому терористи вдарили по консульству Китаю.

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) у неділю, 23 липня, засудила ракетний удар Росії по культурних об'єктах Одеси.

Україна
Одеса
ЮНЕСКО
ракетний удар
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