Вербували американців і втручалися у вибори: у США висунули звинувачення росіянам, які працювали на ФСБ
Трьох росіян та чотирьох громадян США звинувачують у роботі на російський уряд та Федеральну службу безпеки РФ. У Сполучених Штатах вони вербували агентів для роботи на ФСБ і поширювати проросійську пропаганду
Про це повідомило міністерство юстиції США.
Зазначається, що обвинувачені росіяни вербували агентів для ФСБ серед громадян США, щоб поширювати проросійську пропаганду та сіяти розбрат. Також обвинувачені брали участь у таємному фінансуванні та керуванні кандидатами на місцеві посади в Сполучених Штатах.
Звинувачення винесли жителю Москви Олександру Іонову і співробітникам ФСБ Олексію Суходолову та Єгору Попову. Також обвинувачення отримали чотири громадяни США, яких, завербували для роботи на Росію.
"Департамент без вагань викриватиме та переслідуватиме тих, хто сіє розбрат і корумпує вибори в США на службі ворожих іноземних інтересів, незалежно від того, чи є винуватцями громадяни США, чи іноземні особи за кордоном", - ідеться у повідомленні міністерства юстиції США.
За словами представника ФБР Курта Ронноу, всі американці повинні бути глибоко стурбовані тактикою ФСБ і залишатися пильними щодо будь-яких спроб підірвати демократію країни.
"Це викриття малює жахливу картину дій російського уряду та того, на що піде ФСБ, аби втручатися в наші вибори, сіяти розбрат у нашій країні та, зрештою, вербувати громадян США для своїх зусиль", - сказав Ронноу.
- Естонська поліція безпеки (КаПо) заявила, що ФСБ РФ систематично намагається вербувати українських біженців, які прибувають з Росії в країну.
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