Про це повідомило міністерство юстиції США.

Зазначається, що обвинувачені росіяни вербували агентів для ФСБ серед громадян США, щоб поширювати проросійську пропаганду та сіяти розбрат. Також обвинувачені брали участь у таємному фінансуванні та керуванні кандидатами на місцеві посади в Сполучених Штатах.

Звинувачення винесли жителю Москви Олександру Іонову і співробітникам ФСБ Олексію Суходолову та Єгору Попову. Також обвинувачення отримали чотири громадяни США, яких, завербували для роботи на Росію.

"Департамент без вагань викриватиме та переслідуватиме тих, хто сіє розбрат і корумпує вибори в США на службі ворожих іноземних інтересів, незалежно від того, чи є винуватцями громадяни США, чи іноземні особи за кордоном", - ідеться у повідомленні міністерства юстиції США.

За словами представника ФБР Курта Ронноу, всі американці повинні бути глибоко стурбовані тактикою ФСБ і залишатися пильними щодо будь-яких спроб підірвати демократію країни.

"Це викриття малює жахливу картину дій російського уряду та того, на що піде ФСБ, аби втручатися в наші вибори, сіяти розбрат у нашій країні та, зрештою, вербувати громадян США для своїх зусиль", - сказав Ронноу.