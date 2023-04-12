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Російська ФСБ в Естонії систематично намагається вербувати українських біженців, - поліція безпеки

12 квітня, 2023 середа
20:40
Світ ФСБ

Естонська поліція безпеки (КаПо) заявила, що ФСБ РФ систематично намагається вербувати українських біженців, які прибувають з Росії в країну

Про це інформує ERR з посиланням на щорічник КаПо.

Повідомляється, що з лютого 2022 і до кінця року в Естонію прибуло 45 тисяч українських біженців. 

"З бесід із військовими біженцями чітко вимальовується активна діяльність ФСБ проти українців на території Росії та на окупованих територіях. Від фільтраційних таборів до допитів на прикордонних пунктах українці перебувають під підвищеною увагою, і серед них виявляють ворожих та небезпечних для Росії осіб. Їх допитують, обшукують їхнє майно, переглядають їхні засоби зв'язку, іноді застосовують загрози та насильство", - йдеться у щорічнику.

Поліція безпеки пише, що російська ФСБ систематично опитує людей, які відвідують РФ по роботі та знімає це на камеру відкрито чи таємно: "При перетині кордону їх запитують про ставлення до Росії та "спеціальної операції", що проводиться проти України, а також про передбачувані переслідування росіян в Естонії.

Спецслужба оцінює, у майбутньому така діяльність російських агентів, ймовірно, стане інтенсивнішою, адже у воєнний час потреба в інформації вища, а до розвідки висуваються підвищені очікування. 

"Загроза безпеці Естонії, яка походить від Росії, не змінилася", - каже генеральний директор КаПо Арнольд Сінісалу та додає, нині "ресурси РФ переважно витрачаються на напад на Україну, але ресурсів у них достатньо" та має час, аби загрожувати естонській безпеці.

"Російська діяльність із впливу охоплює багато сфер життя. Звичайні публічні пропагандистські атаки, маніпулювання та очорнення секретної та прихованої інформації настільки поширені в Естонії, що у багатьох виробився імунітет", - зазначив Сінісалу.

  • Нагадаємо, напередодні в Естонії заблокували понад півсотні доменів для перегляду російського телебачення.
  • Влада Естонії вирішила запровадити заборону на в'їзд для керівників театру "Нітья" з Єкатеринбурга та скасувати його гастролі, які планувалося в країні вже цього тижня.  
  • Центр НАТО зі співробітництва у сфері кібербезпеки (CCDCOE), який працює в Таллінні, 18-21 квітня проведе найбільші у світі з навчання з кіберзахисту Locked Shields 2023, у них візьмуть участь приблизно 3 000 осіб.  
  • Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу прокоментував відео страти українського військового та зазначив, розмови про діалог з РФ після цього недоречні.  

Росія
Естонія
ФСБ
поліція
війна з Росією
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