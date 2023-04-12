Про це він написав у twitter.

Міністр підкреслив, що після цього відео не може йти мова про участь Росії в Олімпійських іграх.

"У Twitter поширюється відео, на якому росіяни обезголовлюють українського солдата... І ми досі говоримо про необхідність діалогу та спільні змагання на Олімпійських іграх? Про що йдеться? Естонія стоїть і буде стояти з Україною. До перемоги!", - пише він.