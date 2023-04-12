"Не може бути мови про діалог". Глава МЗС Естонії відреагував на відео з жорстокою стратою українського військового
Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу прокоментував відео страти українського військового та зазначив, розмови про діалог з РФ після цього недоречні
Про це він написав у twitter.
Міністр підкреслив, що після цього відео не може йти мова про участь Росії в Олімпійських іграх.
"У Twitter поширюється відео, на якому росіяни обезголовлюють українського солдата... І ми досі говоримо про необхідність діалогу та спільні змагання на Олімпійських іграх? Про що йдеться? Естонія стоїть і буде стояти з Україною. До перемоги!", - пише він.
- Увечері 11 квітня у мережі поширили відео, на якому російські окупанти страчують чоловіка, називаючи його українським військовим.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи відео страти українського військового окупантами, закликав вигнати Росію з ООН.
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