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Війна з Росією: хроніка
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Головна Світ Кулеба закликав вигнати Росію з ООН після оприлюднення відео страти українського військового

Кулеба закликав вигнати Росію з ООН після оприлюднення відео страти українського військового

12 квітня, 2023 середа
11:42
Світ Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи відео страти українського військового окупантами, закликав вигнати Росію з ООН

Про це він написав у Twitter.

"У мережі поширюється жахливе відео, як російські війська обезголовлюють українського військовополоненого. Це абсурд, що Росія, яка гірша за ІДІЛ, головує в РБ ООН. Російських терористів потрібно вигнати з України та ООН і щоби вони понесли відповідальність за свої злочини", - заявив Кулеба.

Варто зазначити, що головування в радбезі ООН змінюється щомісяця. Кожна країна-член головує по черзі. З квітня у радбезі ООН головує Росія. Відповідно до статті 24 Статуту ООН, на радбез ООН як постійний орган покладено відповідальність за підтримку міжнародного миру та безпеки.

  • Увечері 11 квітня у мережі поширили відео, на якому російські окупанти страчують чоловіка, називаючи його українським військовим.
Новини
Україна
Росія
ООН
окупанти
Дмитро Кулеба
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