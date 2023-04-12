Про це він написав у Twitter.

"У мережі поширюється жахливе відео, як російські війська обезголовлюють українського військовополоненого. Це абсурд, що Росія, яка гірша за ІДІЛ, головує в РБ ООН. Російських терористів потрібно вигнати з України та ООН і щоби вони понесли відповідальність за свої злочини", - заявив Кулеба.

Варто зазначити, що головування в радбезі ООН змінюється щомісяця. Кожна країна-член головує по черзі. З квітня у радбезі ООН головує Росія. Відповідно до статті 24 Статуту ООН, на радбез ООН як постійний орган покладено відповідальність за підтримку міжнародного миру та безпеки.