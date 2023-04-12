У мережі поширюють відео страти. Стверджується, що - українського військового
Ввечері 11 квітня в соцмережах почало ширитися відео, на якому російські окупанти жорстоко страчують чоловіка, називаючи його українським військовим
Відео поширилося зокрема у Twitter і Telegram.
На відео загарбники вбивають чоловіка, відрізаючи йому голову. При цьому один із окупантів дає поради іншому, як саме діяти. Крім того, загарбники висловлюють захоплення українським спорядженням і зброєю.
Перед стратою чоловік перебував у свідомості.
Після того, як відео почало ширитися соцмережами, голова Офісу президента Андрій Єрмак зробив допис у Telegram.
"За все буде відповідь і відповідальність", - написав Єрмак.
Станом на 00:40 середи 12 квітня чітко артикульованих коментарів від українських правоохоронних органів чи уповноважених представників влади не надходило.
Еспресо не публікує відео і не радить його дивитися, особливо людям із вразливою психікою.
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