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Зеленський присвоїв звання Героя України воїну, якого розстріляли за слова "Слава Україні!"

12 березня, 2023 неділя
20:43
Суспільство Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України солдату Олександру Мацієвському, якого росіяни розстріляли за слова "Слава Україні!"

Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні.

"Сьогодні я присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському, солдату. Людині, яку знатимуть усі українці. Людині, яку пам’ятатимуть вічно. За його хоробрість, за його впевненість в Україні й за його "Слава Україні!", - сказав президент.

  • 6 березня у мережі поширилося відео, на якому росіяни розстріляли українського полоненого за слова "Слава Україні!". 12 березня СБУ оприлюднила ім'я розстріляного: ним виявився снайпер 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТрО Чернігівської області Мацієвський Олександр Ігорьович. Його розстріляли 30 грудня 2022 року.
Україна
Володимир Зеленський
ЗСУ
війна з Росією
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