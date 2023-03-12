Зеленський присвоїв звання Героя України воїну, якого розстріляли за слова "Слава Україні!"

Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні.

"Сьогодні я присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському, солдату. Людині, яку знатимуть усі українці. Людині, яку пам’ятатимуть вічно. За його хоробрість, за його впевненість в Україні й за його "Слава Україні!", - сказав президент.