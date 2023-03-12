Зеленський присвоїв звання Героя України воїну, якого розстріляли за слова "Слава Україні!"
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України солдату Олександру Мацієвському, якого росіяни розстріляли за слова "Слава Україні!"
Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні.
"Сьогодні я присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському, солдату. Людині, яку знатимуть усі українці. Людині, яку пам’ятатимуть вічно. За його хоробрість, за його впевненість в Україні й за його "Слава Україні!", - сказав президент.
- 6 березня у мережі поширилося відео, на якому росіяни розстріляли українського полоненого за слова "Слава Україні!". 12 березня СБУ оприлюднила ім'я розстріляного: ним виявився снайпер 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТрО Чернігівської області Мацієвський Олександр Ігорьович. Його розстріляли 30 грудня 2022 року.
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