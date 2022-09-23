Про це у себе в telegram-каналі повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА.

"Є тіла з мотузкою на шиї, зі зв'язаними руками, з поламаними кінцівками та з вогнепальними пораненнями. У декількох чоловіків ампутовані геніталії. Все це докази жахливих тортур, яким окупанти піддавали мешканців Ізюму. Більшість тіл – цивільні, 21 - військові", - йдеться у повідомленні.

Також стало відомо, що таке масове поховання не єдине в Ізюмі - було знайдено ще 3 таких місця. Схожі поховання були знайдені в инших звільнених містах Харківщини. Наразі там проводиться огляд та розмінування територій.

15 вересня у звільненому Ізюмі виявили масове поховання на сотні людей

16 вересня в деокупованому Ізюмі Харківської області розпочали ексгумацію тіл у місцях масового поховання. Ймовірно їх кількість перевищуватиме число загиблих у Бучі на Київщині. Керівник Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що там орієнтовно 445 могил.

17 вересня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що серед тіл з масового поховання в Ізюмі Харківської області, які були ексгумовані у п’ятницю, 16 вересня, 99% мають ознаки насильницької смерті.

15 вересня у звільненому Ізюмі виявили масове поховання на сотні людей

16 вересня в деокупованому Ізюмі Харківської області розпочали ексгумацію тіл у місцях масового поховання. Ймовірно їх кількість перевищуватиме число загиблих у Бучі на Київщині. Керівник Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що там орієнтовно 445 могил.

17 вересня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що серед тіл з масового поховання в Ізюмі Харківської області, які були ексгумовані у п’ятницю, 16 вересня, 99% мають ознаки насильницької смерті.

23 вересня, після візиту в Ізюм, посол ЄС повідомив, що Україна отримає "всю допомогу" ЄС, щоб виграти війну та притягнути до відповідальності російських воєнних злочинців.

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