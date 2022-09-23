Україна отримає всю нашу допомогу, щоб виграти війну, - посол ЄС після візиту в Ізюм

Про це посол ЄС в Україні після візиту в Ізюм заявив у власному твіттері.

"Із групою європейських дипломатів у нещодавно звільненому Ізюмі. Братські могили. Камери утримання під вартою. Більшість міста зруйновано. Залишилося менше третини мешканців. Україна отримає всю нашу допомогу, щоб виграти війну та притягнути до відповідальності російських воєнних злочинців", - написав посол, додавши фото з понівеченого міста.

15 вересня у звільненому Ізюмі виявили масове поховання на сотні людей

16 вересня в деокупованому Ізюмі Харківської області розпочали ексгумацію тіл у місцях масового поховання. Ймовірно їх кількість перевищуватиме число загиблих у Бучі на Київщині. Керівник Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що там орієнтовно 445 могил.

17 вересня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що серед тіл з масового поховання в Ізюмі Харківської області, які були ексгумовані у п’ятницю, 16 вересня, 99% мають ознаки насильницької смерті.

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