Верещук: 19 українських моряків, які захищали острів Зміїний, повертаються додому, їх обміняли на 11 росіян

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграцій тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.



"Сьогодні за наказом президента Зеленського відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими. В обмін на 10 захоплених у полон окупантів ми витягнули 10 наших військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.



За її словами, ще 11 цивільних російських моряків відправили до Росії. Натомість додому повертаються 19 українських цивільних моряків із рятувального судна "Сапфір", які були захоплені окупантами на острові Зміїний. За умовами обміну, сам рятувальний корабель також буде повернений Україні та буде відправлений до порту в Туреччині.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що захисників о. Зміїний взяли у полон.