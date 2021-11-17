Верещук: для розвитку Луганщини і Донеччини створять спеціальний орган

Про це Верещук сказала в інтерв'ю телеканалу "Дом".



"Ми вже зустрілися з великобританцями та провели кілька раундів зустрічей з усіма донорами. І ми розуміємо, куди рухатися. Вже до держбюджету на 2022 рік закладено гроші, наприклад, на створення органу управління, який розміщуватиметься на Донеччині, і займатиметься розвитком територій, як це і закладено у Стратегії", - розповіла Верещук.



За словами міністерки, будуть лише посилювати напрямки виконання Стратегії економічного розвитку.



Раніше, у серпні 2021 року, уряд України затвердив Стратегію економічного розвитку Донецької й Луганської областей до 2030 року.



Стратегія передбачає:

удосконалення інституційно-фінансових інструментів та регуляторної політики (створення трьох типів моделей територій пріоритетного розвитку, запровадження нових інструментів захисту інвестицій, створення системи страхування від військових та політичних ризиків, усунення надмірного регулювання господарської діяльності, ініціювання створення Фонду консорціумного фінансування);

розвиток реального сектора економіки (підтримка виготовлення продукції з високою доданою вартістю, стимулювання розвитку нових високотехнологічних виробництв, залучення інвестицій через зменшення частки державної та комунальної власності, розвиток агропромислового комплексу);

будівництво критичної інфраструктури та логістики (створення транспортно-логістичних кластерів та базових логістичних центрів, модернізація залізничної магістралі, запровадження інноваційних технологій та інформаційних систем, відновлення енергетичної та газової інфраструктури);

формування регіонального ринку праці, який забезпечуватиметься через програму перепідготовки та підвищення рівня кваліфікації відповідно до потреб ринку, підтримку переміщених вишів, а також проведення заходів освітнього та інформаційно-консультаційного спрямування для підприємців.

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