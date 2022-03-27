Верещук: на 27 березня погоджено два гуманітарних коридори для Донецької та Луганської областей

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.



Донецька область



З міста Маріуполь до міста Запоріжжя відкрито маршрут для тих, хто виїжджатиме на власному транспорті.

Також погоджено централізовану евакуацію на автобусах з Бердянська до Запоріжжя. Місце зборів - вулиця Мелітопольське шосе, 27. За словами міністерки, за вказаним маршрутом із Запоріжжя відправляється 15 автобусів.



Дозаправити власний транспорт маріупольці зможуть у Бердянську на вул. Мелітопольське шосе 87Б.



Луганська область



Погоджена евакуація людей з міста Рубіжне до міста Бахмут.



"Також будемо намагатись дістати наших людей зі сховища під розвалинами хлібзаводу і зі сховища школи №5", - сказала Верещук.



Нагадаємо, 26 березня спрацювали 10 із 10 погоджених гуманітарних коридорів. Евакуювали 5208 людей.