Верещук: на 27 березня погоджено два гуманітарних коридори для Донецької та Луганської областей
На неділю, 27 березня, погоджено два гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів із Маріуполя та Рубіжного
Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Донецька область
З міста Маріуполь до міста Запоріжжя відкрито маршрут для тих, хто виїжджатиме на власному транспорті.
Також погоджено централізовану евакуацію на автобусах з Бердянська до Запоріжжя. Місце зборів - вулиця Мелітопольське шосе, 27. За словами міністерки, за вказаним маршрутом із Запоріжжя відправляється 15 автобусів.
Дозаправити власний транспорт маріупольці зможуть у Бердянську на вул. Мелітопольське шосе 87Б.
Луганська область
Погоджена евакуація людей з міста Рубіжне до міста Бахмут.
"Також будемо намагатись дістати наших людей зі сховища під розвалинами хлібзаводу і зі сховища школи №5", - сказала Верещук.
- Нагадаємо, 26 березня спрацювали 10 із 10 погоджених гуманітарних коридорів. Евакуювали 5208 людей.
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