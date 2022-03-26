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Спрацювали всі 10 погоджених гуманітарних коридорів, - Верещук

26 березня, 2022 субота
22:23
війна з Росією

26 березня спрацювали 10 із 10 погоджених гуманітарних коридорів. Евакуювали 5208 людей

Про це під час відеозвернення повідомила голова МінТОТ Ірина Верещук.

Донецька область

З міста Маріуполь до Запоріжжя на власному автотранспорті дісталися 331 людина. Колона маріупольців, яку блокували у Василівці, доїхала до Запоріжжя. За словами Верещук, всі 4 тисячі людей зараз в безпеці. Всього в колоні з Бердянська було 48 автобусів. До них доєдналися 5 автобусів з мешканцями населених пунктів Бердянського району Запорізької області.

Також машинами швидкої допомоги доставили до лікарні в Запоріжжі двох важкопоранених дітей, і одне немовля з пневмонією. Уся необхідна допомога малечі з Маріуполя вже надається.

Через блокування автобусів на блокпості у Василівці не змогли проїхати маріупольці на приватному транспорті. Міністерка нагадала, що безоплатно дозаправити автівки можна у Бердянську за адресою вул. Мелітопольське шосе, 87Б. Також повідомила, що в Бердянську діє гаряча лінія, на яку можна звертатися для отримання допомоги з тимчасовим розміщенням та евакуацією до Запоріжжя: 36276; 35252; 0975515917; 0504397529.

На завтра будуть домовлятись про відкриття гуманітарного коридору за маршрутом Запоріжжя - Маріуполь.

Київська область

З села Плесецьке до міста Фастів, а також сіл Северинівка, Червона Слобода, Рожів та Ситняки до міста Біла Церква було евакуйовано 289 людей. Також вдалось повторно дістатись до міста Бородянка, звідки евакуювали 62 людини.

Луганська область
З міст Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Попасна, Гірське та селище Нижнє сьогодні евакуювали 526 людей. В зазначені міста також передали 80 тонн гуманітарної допомоги.
 

 
  • Нагадаємо, мер Славутича Юрій Фомічев заявив, що місто окуповане армією РФ.

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Новини
Луганська область
Донецька область
евакуація
Київська область
гуманітарні коридори
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