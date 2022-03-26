Росія окупувала Славутич, - мер

Про це він повідомив у відеозверненні.

"Славутич із сьогоднішнього дня в окупації. Ми стійко боронили наше місто. Три дні тому ми отримали ультиматум здати його без бою, але наші військові, Нацполіція ухвалили рішення відстоювати місто. Вони не могли по-іншому, вони військові, вони для цього і працюють", - зазначив мер.

За його словами, попри це сили виявились нерівними.

"Коли ворог підійшов до міста, коли почалися обстріли житлових кварталів, було ухвалене рішення - не прикриватися мирними жителями, не входити в місто, як і домовлялися із самого початку", - розповів Фомічев.

Відтак місто опинилось під окупацією російських військ.



"Сьогодні місто окуповане, але ми заявили свою позицію щодо цього. Ми заявили свою позицію до окупації, по відношенню до ворога, до окупанта, який сьогодні в Славутичі. Усе місто, ті хто залишився, вийшли на вулицю з прапорами України, з гаслами, що Славутич - це Україна, що нам не треба тут нікого іншого, бо це - наша земля, ми самі знаємо, як нам тут жити. І сьогодні Славутич залишається українським містом, під українськими прапорами, з українською владою, з українською Конституцією, зі своїм кодексом етики", - сказав він.

Міський голова Славутича подякував усім, хто нині підтримує місто.

"Нам допомагають з усіх куточків: хтось відправляє гуманітарну допомогу, хтось надає інформацію в ЗМІ, щоб підтримати наших захоплених на ЧАЕС робітників. І так кожен робить свій вклад в захист і оборону Славутича. Але попереду ще багато викликів. Я прошу наших друзів допомагати нам і далі. Ми повинні навчитися жити тепер в цьому стані - у стані окупації", - зауважив він.

Мер підкреслив, що у Славутичі немає збройних сил.

Він додав, що нині ведуться перемовини про відкриття гуманітарних коридорів для міста.

"Щодо "зелених коридорів", евакуації, виїзду людей - про це мова йде. Ми в перемовинах. Як тільки буде офіційна інформація - я повідомлю. Усі охочі покинути місто зможуть це зробити", - зауважив посадовець.

За словами мера, у Славутичі зберігається комендантська година, яку віднині контролюють окупанти.

"Її контролюють окупанти, їхні військові. Нагадую, комендантська година з 19:00 до 7:00. Окупаційні війська працюють в місті по обстеженню наших будинків на предмет наявності зброї. Зберігайте спокій, не панікуйте, вони перевірять усе, що схочуть, і на цьому завершать", - підкреслив мер.

Окрім того, на виїзді з міста залишаться блокпости.

Також він підтвердив інформацію про загиблих мешканців Славутича.

"Наразі підтверджено три смерті. Не всіх ми ще упізнали. Тому звертаюся до рідних і близьких, тих, хто можливо знає людей, які загинули: зателефонуйте до лікарні і допоможіть упізнати людей, хто це, їх прізвища, хто вони такі є. Серед них є і мирні жителі", - зазначив міський голова.

Окрім того, Фомічев повідомив, що одним із важливих завдань є ротація персоналу на ЧАЕС.

"Ми повинні продовжувати цю роботу обов’язково, маємо замінювати персонал, щоб зберігати безпеку ЧАЕС, дуже важливого об’єкту світового рівня, роботу нового безпечного конфайнменту. Для цього нам потрібні узгодженні дії. І питання обміну військових нацгвардійців, які були захопленні в перший день війни, на військовополонених російської армії. Це питання теж обговорюються на найвищому рівні", - підкреслив посадовець.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



