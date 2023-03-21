Верховна Рада виділила додаткові пів трильйона на безпеку та оборону

Про це інформує нардеп Олексій Гончаренко.

ВРУ збільшила у 2023 році видатки на національну безпеку та оборону на 537,2 млрд грн.

Одразу в цілому прийняття законопроєкту №9105 підтримали 325 народних депутатів.

518 млрд грн спрямують на потреби військових - грошове забезпечення військових, харчування, виробництво і закупівлю спеціального обладнання.

Ще 19 млрд грн - на поповнення Резервного фонду державного бюджету, який використовується для непередбачених та невідкладних заходів.

Голова Бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа уточнила, що до проєкту закону додали норму про те, що кошти РФДБ мають використати, зокрема, на виплату одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих військових - не менше 3 млрд грн цьогоріч та на будівництво фортифікаційних споруд - не менше 2 млрд грн.