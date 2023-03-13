Уряд підтримав законопроєкт про збільшення видатків держбюджету на 537 млрд грн
У понеділок, 13 березня, уряд підтримав законопроєкт про збільшення видатків держбюджету на 537 млрд грн
Про це повідомив у telegram прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Уряд сьогодні підтримав законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету на 537 млрд грн. Понад 518 млрд грн пропонуємо додатково спрямувати на сектор безпеки й оборони та ще на 19 млрд збільшити резервний фонд. Це сприятиме посиленню нашої обороноздатності та зупиненню російської агресії", - йдеться у дописі.
Також додається, що завдяки підтримці міжнародних партнерів, Україна знайшла додаткові фінансові можливості, щоб підтримати нашу армію.
"У проєкті закону пропонуємо додаткові кошти спрямувати на виплати військовим, закупівлю військової та спеціальної техніки, обладнання тощо. Розраховуємо на підтримку парламенту", - додається у дописі.
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