Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Я вважаю, що збільшення військових видатків на 500 млрд грн частково відбуватиметься коштом фінансової допомоги наших партнерів. Проте я також розумію, що надходження від грального бізнесу теж будуть збільшуватись, що дозволить більше вкладати коштів в оборону країни. Також цілком ймовірно, що акцизний податок на алкогольні напої буде збільшуватись, що теж може збільшити оборонний бюджет", - пояснив Несходовський.

Аналітик наголосив, що збільшення оборонного бюджету залежить від багатьох факторів

"Зараз залишається відкритим питанням з інфляцією та з курсом долара. Якщо національна валюта буде тільки зміцнюватись, то нам потрібне буде додаткове фінансування. Оскільки зміцнення гривні до долара змінює суму міжнародної допомоги. Саме тому наший оборонний бюджет залежить від багатьох факторів", - додав він.