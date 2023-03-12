Шмигаль подякував Канаді за заборону імпорту алюмінію і сталі з РФ

Про це Шмигаль написав у twitter.

"Позбавити Росію можливостей фінансувати війну — один із кроків для перемоги України", - заявив він.

Окрім цього, він також подякував уряду Канади, Прем’єр-міністру Джастіну Трюдо, віцепрем'єр-міністру, міністру фінансів Канади Христі Фріланд за це рішення.

"Сподіваємося на аналогічні рішення з боку інших країн світу. Маємо зупинити російську воєнну машину", - наголосив Шмигаль.