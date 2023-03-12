Шмигаль подякував Канаді за заборону імпорту алюмінію і сталі з РФ
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подякував уряду Канади за заборону імпорту алюмінію і сталі з РФ
Про це Шмигаль написав у twitter.
"Позбавити Росію можливостей фінансувати війну — один із кроків для перемоги України", - заявив він.
Окрім цього, він також подякував уряду Канади, Прем’єр-міністру Джастіну Трюдо, віцепрем'єр-міністру, міністру фінансів Канади Христі Фріланд за це рішення.
"Сподіваємося на аналогічні рішення з боку інших країн світу. Маємо зупинити російську воєнну машину", - наголосив Шмигаль.
- Посадовці США і ЄС 6 березня провели зустріч із керівниками компаній галузі щодо запровадження ефективних обмежень проти алмазної індустрії РФ.
- 8 березня стало відомо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль поспілкувався через відеозв'язок із віцепрезидентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем. Обговорили зокрема санкції проти Росатома.
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