Верховний суд підтвердив вироки ексбійцям "Торнадо"

Про це повідомила пресслужба суду у Facebook.



У суді заявили, що ексбійці були засуджені, зокрема, за незаконне позбавлення волі людини, вимагання, катування, доведення до самогубства, самовільне присвоєння владних повноважень.

У квітні 2017 року 12 ексбійців "Торнадо" засудили на 5 - 11 років з позбавленням військових звань. Їх звинувачували у насильстві та катуванні.