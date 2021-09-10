Верховний суд підтвердив вироки ексбійцям "Торнадо"
Колегія суддів Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду залишила без змін рішення стосовно осіб, пов'язаних із розформованою спецротою "Торнадо"
Про це повідомила пресслужба суду у Facebook.
У суді заявили, що ексбійці були засуджені, зокрема, за незаконне позбавлення волі людини, вимагання, катування, доведення до самогубства, самовільне присвоєння владних повноважень.
- У квітні 2017 року 12 ексбійців "Торнадо" засудили на 5 - 11 років з позбавленням військових звань. Їх звинувачували у насильстві та катуванні.
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