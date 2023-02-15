Верховний Суд підтвердив законність націоналізації ПриватБанку

Про це поінформувала пресслужба Національного банку України.

15 лютого Велика палата Верховного Суду підтвердила неможливість повернення націоналізованого ПриватБанку ексвласникам: залишено в силі ухвалу Господарського суду міста Києва від 2 червня 2021 року, згідно з якою закрили провадження у справі про недійсність договорів купівлі-продажу ПриватБанку, унаслідок чого держава привласнила всі акції банку в грудні 2016 року.

"Вітаємо рішення Верховного Суду, який визнав правомірним застосування в цій справі норм Закону № 590-ІХ. Таке рішення не тільки поставило крапку в цій справі. Воно дасть змогу вирішити понад 40 ініційованих іншими пов’язаними з ПриватБанком особами подібних спорів та унеможливить повернення акцій державного банку колишнім власникам. Адже відповідно до цього закону провадження в таких справах підлягають закриттю. Єдиним можливим способом захисту прав колишніх учасників банку в разі їх порушення є відшкодування завданої шкоди в грошовій формі", – прокоментував рішення голова Національного банку України Андрій Пишний.

Так, у пресслужбі нагадали, що справу відкрили за позовом ексголови ПриватБанку Олександра Дубілета від грудня 2019 року, який намагався оскаржити рішення про націоналізацію банку.

Довідково. Після того як 18 грудня 2016 року ПриватБанк рішенням НБУ було віднесено до неплатоспроможних, банк було виведено з ринку із застосуванням законної процедури bail-in: обмін вкладів пов’язаних з банком осіб на акції банку, які надалі були викуплені Міністерством фінансів за 1 грн задля порятунку банку та відновлення його платоспроможності. Задля збереження фінансової стабільності, держава докапіталізувала банк на 155 млрд грн.